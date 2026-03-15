Как выглядят пары первого раунда плей-офф КХЛ на 15 марта

Сегодня, 15 марта, состоялись три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными парами первого раунда плей-офф на сегодняшний день.
Пары плей-офф КХЛ на 15 марта:
Западная конференция:
«Локомотив» — «Спартак»
«Динамо» Минск — «Динамо» Москва
«Северсталь» — «Торпедо»
ЦСКА — СКА.
Восточная конференция:
«Металлург» — «Сибирь»
«Авангард» — «Нефтехимик»
«Ак Барс» — «Трактор»
«Автомобилист» — «Салават Юлаев».
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».