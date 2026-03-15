«Не всё зависит от нас». Главный тренер «Амура» — о борьбе с «Сибирью» за место в плей-офф

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал победу в гостевом матче с «Сочи» (3:2) и высказался о борьбе за место в плей-офф с «Сибирью».

«Игра тяжело для нас складывалась. Вели 2:0, в третьем периоде играли по счёту, допустили ошибку. Где-то нам повезло, что соперник дал нам шанс поиграть в большинстве. Мы все понимаем, что хотим, куда идём. Не всё зависит от нас, но то, что от нас зависит, стараемся делать правильно», — цитирует Андриевского пресс-служба КХЛ.

«Амур» сократил отставание от «Сибири» до трёх очков в борьбе за последнее место в плей-офф. Хабаровский клуб провёл на одну встречу больше, чем команда из Новосибирска, и до конца регулярки сыграет ещё два матча.