«Не всё зависит от нас». Главный тренер «Амура» — о борьбе с «Сибирью» за место в плей-офф
Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал победу в гостевом матче с «Сочи» (3:2) и высказался о борьбе за место в плей-офф с «Сибирью».
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Крутов (Филатьев, Балдаев) – 06:48 (5x5) 0:2 Ураков (Рыков, Слепец) – 21:49 (5x5) 1:2 Уткин (Хохлов, Кагарлицкий) – 36:17 (5x5) 2:2 Уткин (Кагарлицкий, Бикмуллин) – 55:49 (5x5) 2:3 Юртайкин (Воробьёв, Крутов) – 59:38 (5x5)
«Игра тяжело для нас складывалась. Вели 2:0, в третьем периоде играли по счёту, допустили ошибку. Где-то нам повезло, что соперник дал нам шанс поиграть в большинстве. Мы все понимаем, что хотим, куда идём. Не всё зависит от нас, но то, что от нас зависит, стараемся делать правильно», — цитирует Андриевского пресс-служба КХЛ.
«Амур» сократил отставание от «Сибири» до трёх очков в борьбе за последнее место в плей-офф. Хабаровский клуб провёл на одну встречу больше, чем команда из Новосибирска, и до конца регулярки сыграет ещё два матча.
