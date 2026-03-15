Боб Хартли прокомментировал поражение «Локомотива» в гостевом матче с минским «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил поражение в гостевом матче с минским «Динамо» (1:2 Б).

«Поздравляю «Динамо» с победой. Интересная игра, хороший матч от обеих команд. И «Динамо», и «Локомотив» имели достаточно голевых моментов. Хорошо сыграли вратари — и Фукале, и Исаев. Очередная близкая игра между нашими командами. Всё было очень рядом, решили микромоменты. Я доволен своей командой.

Сурин? У него небольшое повреждение. Надеемся, что в матче с «Металлургом» будет в строю. Хотел бы сыграть с «Динамо» в плей-офф? В плей-офф соперников не выбирают. Если хочешь выиграть Кубок, то нужно побеждать любого соперника. Мы уважаем всех в лиге. Буллиты? Это мастерство и игроков, и вратарей, а также везение», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.