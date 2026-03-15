Боб Хартли прокомментировал поражение «Локомотива» в гостевом матче с минским «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил поражение в гостевом матче с минским «Динамо» (1:2 Б).
«Поздравляю «Динамо» с победой. Интересная игра, хороший матч от обеих команд. И «Динамо», и «Локомотив» имели достаточно голевых моментов. Хорошо сыграли вратари — и Фукале, и Исаев. Очередная близкая игра между нашими командами. Всё было очень рядом, решили микромоменты. Я доволен своей командой.
Сурин? У него небольшое повреждение. Надеемся, что в матче с «Металлургом» будет в строю. Хотел бы сыграть с «Динамо» в плей-офф? В плей-офф соперников не выбирают. Если хочешь выиграть Кубок, то нужно побеждать любого соперника. Мы уважаем всех в лиге. Буллиты? Это мастерство и игроков, и вратарей, а также везение», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.
- 15 марта 2026
-
21:00
-
20:35
-
20:11
-
19:54
-
19:44
-
19:15
-
18:43
-
18:10
-
17:40
-
17:10
-
16:52
-
16:35
-
16:16
-
16:15
-
15:54
-
15:45
-
15:22
-
15:10
-
14:52
-
14:38
-
14:10
-
13:58
-
13:28
-
13:06
-
12:36
-
12:15
-
12:04
-
11:45
-
11:37
-
11:20
-
11:18
-
10:55
-
10:42
-
10:30
-
10:16