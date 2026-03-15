Главная Хоккей Новости

Квартальнов о победе над «Локомотивом»: многое не получалось, но играли с хорошей командой

Квартальнов о победе над «Локомотивом»: многое не получалось, но играли с хорошей командой
Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов высказался о победе над «Локомотивом» (2:1 Б) и отметил игру вратарей обеих команд.

15 марта 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 16:41 (5x5)     1:1 Лимож (Энас, Смит) – 26:03 (5x5)     2:1 Энас – 65:00    

«Тяжёлая для нас игра. По буллитам Сэми [Энас] нас поднял, дал нам победить. Сегодня многое не получалось, но играли с хорошей командой. «Локомотив» умеет терпеть, играть. Вратари сделали большой вклад как у нас, так и у них.

Фукале? Где-то ему дали отдохнуть, перезарядиться. Нам нужны вратари. Когда пропускаешь мало голов — большой плюс. Мало бросков? Вязкая игра, мало цеплялись в чужой зоне, много бегали впустую. «Локомотив» справлялся с нами, нам тяжело было выходить из зоны. Но и у нас были моменты, и у соперника. В таких матчах вратари играют решающую роль. Задачи на конец регулярки? Посмотрим, может кому-то дадим отдохнуть. Мы ждём травмированных ребят, у нас есть в нападении небольшой заряд. Надеюсь, они скоро появятся в составе», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

