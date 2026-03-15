«Будем готовиться дальше к плей-офф». Жаровский — о победе «Салавата» над «Шанхаем»

«Будем готовиться дальше к плей-офф». Жаровский — о победе «Салавата» над «Шанхаем»
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский подвёл итоги матча с «Шанхайскими Драконами» (5:3), в котором форвард отметился заброшенной шайбой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 3
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Сучков (Жаровский, Кузнецов) – 01:16 (5x5)     2:0 Ремпал (Родевальд, Стюарт) – 24:26 (5x5)     3:0 Родевальд – 33:15 (4x5)     3:1 Кузнецов (Сомерби) – 41:07 (5x5)     3:2 Сомерби (Акользин, Кузнецов) – 45:28 (5x5)     4:2 Жаровский (Кузнецов, Зоркин) – 46:15 (5x5)     5:2 Броссо (Ремпал, Стюарт) – 52:40 (5x4)     5:3 Меркли – 55:55 (5x5)    

– Хороший матч, чуть-чуть ненужные пропустили голы. Будем готовиться дальше к плей-офф. Быстрая заброшенная шайба придала уверенности, так что это к лучшему, когда быстро забиваешь.

– В третьем периоде соперник старался переломить ход, забил два быстрых гола. Что случилось?
– Возможно, немного подрасслабились, что нельзя было делать. Хорошо, что успели забить и выиграть.

– Каково вам было играть против большого количества североамериканских легионеров?
– Да как обычно. Может быть, они чуть-чуть пожёстче играли, вступали в единоборства. Но всё нормально, — цитирует Жаровского пресс-служба клуба.

