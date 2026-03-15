«Будем готовиться дальше к плей-офф». Жаровский — о победе «Салавата» над «Шанхаем»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский подвёл итоги матча с «Шанхайскими Драконами» (5:3), в котором форвард отметился заброшенной шайбой.

– Хороший матч, чуть-чуть ненужные пропустили голы. Будем готовиться дальше к плей-офф. Быстрая заброшенная шайба придала уверенности, так что это к лучшему, когда быстро забиваешь.

– В третьем периоде соперник старался переломить ход, забил два быстрых гола. Что случилось?

– Возможно, немного подрасслабились, что нельзя было делать. Хорошо, что успели забить и выиграть.

– Каково вам было играть против большого количества североамериканских легионеров?

– Да как обычно. Может быть, они чуть-чуть пожёстче играли, вступали в единоборства. Но всё нормально, — цитирует Жаровского пресс-служба клуба.