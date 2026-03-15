Дионн — о рекорде Копитара: даже не знал, что был лучшим бомбардиром в истории «Кингз»

Экс-форвард «Лос-Анджелес Кингз» Марсель Дионн оценил бомбардирский рекорд Анже Копитара. Словенец набрал 1308 (450+858) очков в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим бомбардиром в истории «Кингз».

«Единственный раз, когда я обращал внимание на свою статистику — когда забил 545-й гол и превзошёл Мориса Ришара. Это было невероятно. Что касается всего остального, мне придётся поверить вам на слово — я ничего не знаю.

Постоянно слышу о хоккейной статистике в подкастах, но до недавнего времени мне не приходило в голову, что я все эти годы был лучшим бомбардиром «Кингз». Теперь Анже долгое время будет на вершине», — цитирует Дионна пресс-служба НХЛ.

Дионн выступал за клуб с 1975 по 1987 год, на его счету 1307 очков за 921 игру.