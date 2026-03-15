«Торонто» продлил контракт с российским голкипером Артуром Ахтямовым

Пресс-служба «Торонто» объявила о продлении контракта с 24-летним голкипером Артуром Ахтямовым. Новое соглашение рассчитано на три года. В сезоне-2026/2027 контракт будет двусторонним, а в чемпионатах-2027/2028 и 2028/2029 – односторонним. Кэпхит соглашения составил $ 900 тыс.

Ахтямов в текущем сезоне одержал 18 побед в 32 матчах за «Торонто Марлис» в АХЛ, отражая в среднем 90,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,86. Ранее по ходу сезона Артур дебютировал в НХЛ — 14 декабря в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (3:6) он отразил пять бросков, проведя на льду 10.32.

Голкипер был задрафтован «Торонто» в четвёртом раунде под 106-м номером на драфте 2020 года.

