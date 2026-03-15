Джон Карлсон дебютирует за «Анахайм» в матче с «Монреалем»

Защитник Джон Карлсон дебютирует за «Анахайм Дакс» в матче с «Монреаль Канадиенс», который пройдёт в ночь на 16 марта и начнётся в 02:00 мск. Защитник был обменян из «Вашингтон Кэпиталз» в дедлайн и до сих пор не провёл за «Анахайм» ни одного матча из-за травмы.

«Это будет важный матч, чтобы достойно завершить выездную серию. Конечно, учитывая, что это моя первая игра, я хочу только победы. Это важный момент в сезоне, кажется, что на финишной прямой большинство команд, с которыми мы будем играть, борются за что-то, и этот матч не станет исключением», — цитирует Карлсона пресс-служба клуба.

Карлсон провёл всю свою 17-летнюю карьеру в «Кэпиталз» и является лучшим защитником в истории франшизы по количеству сыгранных матчей (1143), голов (166), передач (605) и очков (771). Вместе с «Вашингтон Кэпиталз» Карлсон стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.