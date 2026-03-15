Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Джон Карлсон дебютирует за «Анахайм» в матче с «Монреалем»

Джон Карлсон дебютирует за «Анахайм» в матче с «Монреалем»
Комментарии

Защитник Джон Карлсон дебютирует за «Анахайм Дакс» в матче с «Монреаль Канадиенс», который пройдёт в ночь на 16 марта и начнётся в 02:00 мск. Защитник был обменян из «Вашингтон Кэпиталз» в дедлайн и до сих пор не провёл за «Анахайм» ни одного матча из-за травмы.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2026, понедельник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Анахайм Дакс
Анахайм
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет важный матч, чтобы достойно завершить выездную серию. Конечно, учитывая, что это моя первая игра, я хочу только победы. Это важный момент в сезоне, кажется, что на финишной прямой большинство команд, с которыми мы будем играть, борются за что-то, и этот матч не станет исключением», — цитирует Карлсона пресс-служба клуба.

Карлсон провёл всю свою 17-летнюю карьеру в «Кэпиталз» и является лучшим защитником в истории франшизы по количеству сыгранных матчей (1143), голов (166), передач (605) и очков (771). Вместе с «Вашингтон Кэпиталз» Карлсон стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Материалы по теме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android