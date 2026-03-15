«Нам очень нужна была эта победа». Форвард минского «Динамо» — об игре с «Локомотивом»
Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас назвал важной победу в матче с ярославским «Локомотивом» (2:1 Б). Благодаря этой победе белорусский клуб прервал серию из четырёх поражений и поднялся на второе место на Западе КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 16:41 (5x5) 1:1 Лимож (Энас, Смит) – 26:03 (5x5) 2:1 Энас – 65:00
«Это большая победа для нас. Нам очень нужна была эта победа после последней серии. Было ощущение, как будто началась серия плей-офф. Это хорошая проверка для нас. Мы очень рады, что смогли выиграть сегодня.
Мы стараемся готовиться к плей-офф. Это была очень важная победа для нас, особенно над такой командой, как «Локомотив». Это придаст нам уверенности в последних встречах регулярки и в плей-офф», — цитирует Энаса пресс-служба клуба.
