«Люди моего поколения ждали этого момента 46 лет». Герин — о победе США на Олимпиаде

Генеральный менеджер сборной США Билл Герин высказался о победе команды на турнире в Милане. В финале американская сборная обыграла сборную Канады (2:1 ОТ).

«Иногда появляется короткий момент, когда вспоминаешь Олимпиаду и то, что мы сделали. И кажется, будто это нереально. Как сон. Если честно, у меня просто не было времени спокойно сесть и всё это осмыслить.

Пока что в моей жизни мало что изменилось. Наверное, иногда приходится напоминать себе, что именно мы сделали. Люди моего поколения ждали этого момента 46 лет. Поэтому время от времени нужно напоминать себе, что мы выиграли, что нам это удалось. Для меня это очень значимая часть жизни — и моей, и многих других людей. Самое главное — просто иногда напоминать себе: мы победили, мы сделали это», — цитирует Герина пресс-служба НХЛ.