Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Люди моего поколения ждали этого момента 46 лет». Герин — о победе США на Олимпиаде

Генеральный менеджер сборной США Билл Герин высказался о победе команды на турнире в Милане. В финале американская сборная обыграла сборную Канады (2:1 ОТ).

«Иногда появляется короткий момент, когда вспоминаешь Олимпиаду и то, что мы сделали. И кажется, будто это нереально. Как сон. Если честно, у меня просто не было времени спокойно сесть и всё это осмыслить.

Пока что в моей жизни мало что изменилось. Наверное, иногда приходится напоминать себе, что именно мы сделали. Люди моего поколения ждали этого момента 46 лет. Поэтому время от времени нужно напоминать себе, что мы выиграли, что нам это удалось. Для меня это очень значимая часть жизни — и моей, и многих других людей. Самое главное — просто иногда напоминать себе: мы победили, мы сделали это», — цитирует Герина пресс-служба НХЛ.

