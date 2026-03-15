Результаты матчей КХЛ на 15 марта 2026 года

Сегодня, 15 марта, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

ХК «Сочи» – «Амур» — 2:3;

«Салават Юлаев» – «Шанхайские Драконы» — 5:3;

«Динамо» Мн – «Локомотив» — 2:1 Б.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 96 очками после 67 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 103 очка после 65 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.