Результаты матчей ВХЛ на 15 марта 2026 года

Сегодня, 15 марта, прошли два матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

«Динамо» СПб – «Ростов» — 3:5;

СКА-ВМФ – ХК «Тамбов» — 5:2.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 104 очка в 61 матче. Второе место занимает «Югра» с 99 очками после 61 встречи. Тройку замыкает «Нефтяник» (93 очка в 60 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.