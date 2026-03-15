Результаты матчей МХЛ на 15 марта 2026 года

Сегодня, 15 марта, прошли девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Кузнецкие Медведи» — МХК «Молот» — 4:5 Б;

«Стальные Лисы» — «Мамонты Югры» — 1:0;

«Крылья Советов» — МХК «Спартак» — 1:4;

«Ирбис» — «Авто» — 1:5;

«Спутник» — «Ладья» — 4:10;

«Чайка» — «Белые Медведи» — 6:1;

ХК «Капитан» — МХК «Динамо» СПб — 3:4;

«Красноярские Рыси» — «Сибирские Снайперы» — 3:1;

«АКМ-Юниор» — «СКА-1946» — 3:1.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» со 101 очком после 58 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 81 очко после 56 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.