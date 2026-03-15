«Вашингтон» подписал контракт новичка с защитником Коулом Хатсоном

«Вашингтон Кэпиталз» подписал контракт новичка с защитником Коулом Хатсоном, сообщает пресс-служба клуба. Трёхлетнее соглашение с кэпхитом $ 975 тыс. вступает в силу с текущего сезона. «Кэпиталз» выбрали Хатсона во втором раунде под общим 43-м номером драфта НХЛ 2024 года.

Американец набрал 32 (10+22) очка в 35 матчах за Бостонский университет в NCAA в этом сезоне. Коул был включён в первую символическую сборную звезд Hockey East второй год подряд. Хатсон завершил свою карьеру в студенческом хоккее с 80 (24+56) очками в 74 матчах, что является лучшим показателем среди защитников NCAA за последние два сезона.

На молодёжном чемпионате мира 2025 года защитник помог сборной США выиграть золотые медали, став лучшим бомбардиром турнира (11 очков в семи матчах) и лучшим по показателю полезности («+11»). Коул – младший брат защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона.