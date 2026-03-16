Виннипег Джетс — Сент-Луис Блюз, результат матча 15 марта 2026, счёт 3:2, НХЛ 2025-2026

«Виннипег» победил «Сент-Луис» в домашнем матче НХЛ
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Виннипег Джетс» и «Сент-Луис Блюз». Команды играли на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). «Виннипег Джетс» одержал победу со счётом 3:2 (2:0, 0:0, 1:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Флёри (Ламберт, Бэррон) – 02:31     2:0 Шайфли (Моррисси) – 07:51     2:1 Дворски (Берггрен, Зутер) – 45:17     3:1 Коннор (Бэррон, Флёри) – 51:53     3:2 Холлоуэй (Майлу, Снаггеруд) – 59:09    

В составе «Виннипега» отличились Хейдн Флёри, Марк Шайфли и Кайл Коннор. За «Сент-Луис» шайбы забросили Далибор Дворски и Дилан Холлоуэй. Россияне Алексей Торопченко и Павел Бучневич не отметились результативными действиями.

«Сент-Луис Блюз» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 64 очка за 67 матчей. «Виннипег Джетс» располагается на 12-й строчке, заработав 66 очков за 66 игр.

