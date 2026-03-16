«Виннипег» победил «Сент-Луис» в домашнем матче НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Виннипег Джетс» и «Сент-Луис Блюз». Команды играли на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). «Виннипег Джетс» одержал победу со счётом 3:2 (2:0, 0:0, 1:2).

В составе «Виннипега» отличились Хейдн Флёри, Марк Шайфли и Кайл Коннор. За «Сент-Луис» шайбы забросили Далибор Дворски и Дилан Холлоуэй. Россияне Алексей Торопченко и Павел Бучневич не отметились результативными действиями.

«Сент-Луис Блюз» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 64 очка за 67 матчей. «Виннипег Джетс» располагается на 12-й строчке, заработав 66 очков за 66 игр.