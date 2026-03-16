«Оттава» обыграла «Сан-Хосе» в матче с 11 голами, у россиян — четыре очка

В ночь с 15 на 16 марта мск на льду «Канадиен Тайр-центра» в канадской Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева выиграли эту встречу со счётом 7:4.
В составе победителей голами отметились Дрейк Батерсон (дубль), Уоррен Фёгеле (1+1), Фабиан Зеттерлунд, Тайлер Клевен, Дилан Козенс и Брэди Ткачук (1+1). Российский защитник Артём Зуб завершил встречу с двумя ассистами.
У гостей шайбы забросили Марио Ферраро (1+1), Тайлер Тоффоли (1+1), Коллин Граф и Майкл Миса. Лидер «акул» Маклин Селебрини отметился результативным пасом. Защитник Шакир Мухамадуллин сделал две голевые передачи. Дмитрий Орлов очков в матче не набрал.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Оттава» располагается на 10-м месте Восточной конференции, заработав 77 очков. «Сан-Хосе» идёт на восьмой строчке Запада с 70 очками.
- 16 марта 2026
- 15 марта 2026
