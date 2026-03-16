Оттава Сенаторз — Сан-Хосе Шаркс, результат матча 16 марта 2026, счёт 7:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Оттава» обыграла «Сан-Хосе» в матче с 11 голами, у россиян — четыре очка
В ночь с 15 на 16 марта мск на льду «Канадиен Тайр-центра» в канадской Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева выиграли эту встречу со счётом 7:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2026, понедельник. 00:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
7 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Ферраро (Мухамадуллин) – 04:05     1:1 Батерсон – 07:33 (pp)     1:2 Тоффоли (Ферраро, Мухамадуллин) – 14:43     2:2 Фёгеле (Амадио) – 24:31     2:3 Граф (Селебрини, Дикинсон) – 30:46     3:3 Зеттерлунд (Спенс) – 33:40 (pp)     4:3 Клевен (Зеттерлунд, Фёгеле) – 34:45     4:4 Миса (Тоффоли, Деарне) – 43:28     5:4 Батерсон (Зуб, Жиру) – 53:08     6:4 Козенс (Ткачук) – 54:50     7:4 Ткачук (Амадио, Зуб) – 57:43    

В составе победителей голами отметились Дрейк Батерсон (дубль), Уоррен Фёгеле (1+1), Фабиан Зеттерлунд, Тайлер Клевен, Дилан Козенс и Брэди Ткачук (1+1). Российский защитник Артём Зуб завершил встречу с двумя ассистами.

У гостей шайбы забросили Марио Ферраро (1+1), Тайлер Тоффоли (1+1), Коллин Граф и Майкл Миса. Лидер «акул» Маклин Селебрини отметился результативным пасом. Защитник Шакир Мухамадуллин сделал две голевые передачи. Дмитрий Орлов очков в матче не набрал.

«Оттава» располагается на 10-м месте Восточной конференции, заработав 77 очков. «Сан-Хосе» идёт на восьмой строчке Запада с 70 очками.

