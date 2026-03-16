Три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Нэшвилл» в НХЛ. У Свечкова — гол
В ночь с 15 на 16 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2026, понедельник. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 03:12 (pp) 2:0 Савуа (Макдэвид, Экхольм) – 22:32 2:1 Свечков (Хаг, Бэррон) – 44:52 3:1 Хайман (Макдэвид) – 58:53
Авторами голов у хозяев в сегодняшнем матче стали Леон Драйзайтль, Мэтт Савуа и Зак Хайман. Звёздный канадский форвард Коннор Макдэвид поучаствовал во всех трёх шайбах, в каждой из которых ассистировал на партнёров.
Единственный гол гостей на счету россиянина Фёдора Свечкова.
«Эдмонтон» вышел на шестое место Запада с 75 очками, «Нэшвилл» идёт 11-м, у него 67 очков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
