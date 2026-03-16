Три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Нэшвилл» в НХЛ. У Свечкова — гол

В ночь с 15 на 16 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

Авторами голов у хозяев в сегодняшнем матче стали Леон Драйзайтль, Мэтт Савуа и Зак Хайман. Звёздный канадский форвард Коннор Макдэвид поучаствовал во всех трёх шайбах, в каждой из которых ассистировал на партнёров.

Единственный гол гостей на счету россиянина Фёдора Свечкова.

«Эдмонтон» вышел на шестое место Запада с 75 очками, «Нэшвилл» идёт 11-м, у него 67 очков.

