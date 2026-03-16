Миннесота Уайлд — Торонто Мэйпл Лифс, результат матча 16 марта 2026, счет 2:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Дубль Тарасенко не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Торонто». У Капризова — «-1»
В ночь с 15 на 16 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2026, понедельник. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Райлли (Маччелли, Таварес) – 21:07     0:2 Гру (Стечер, Робертсон) – 22:19     0:3 Гру – 28:18     1:3 Тарасенко (Цуккарелло, Хартман) – 44:51     2:3 Тарасенко (Хартман, Цуккарелло) – 45:14     2:4 Нис – 59:23    

В составе победителей шайбы забросили Морган Райлли, Бенуа-Оливье Гру (дубль) и Мэтт Нис.

У хозяев голы записал на свой счёт российский форвард Владимир Тарасенко. Другие россияне — Данила Юров (-1), Яков Тренин (-1) — очков в матче не набрали. Лидер «дикарей» нападающий Кирилл Капризов также завершил встречу с показателем полезности «-1».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Миннесота» в следующем матче сыграет в гостях с «Чикаго Блэкхоукс», «Торонто» встретится на своём льду с «Нью-Йорк Айлендерс». Обе встречи состоятся 18 марта.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Видео
«Оттава» обыграла «Сан-Хосе» в матче с 11 голами, у россиян — четыре очка
