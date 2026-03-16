Дубль Тарасенко не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Торонто». У Капризова — «-1»

В ночь с 15 на 16 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Морган Райлли, Бенуа-Оливье Гру (дубль) и Мэтт Нис.

У хозяев голы записал на свой счёт российский форвард Владимир Тарасенко. Другие россияне — Данила Юров (-1), Яков Тренин (-1) — очков в матче не набрали. Лидер «дикарей» нападающий Кирилл Капризов также завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Миннесота» в следующем матче сыграет в гостях с «Чикаго Блэкхоукс», «Торонто» встретится на своём льду с «Нью-Йорк Айлендерс». Обе встречи состоятся 18 марта.