Макдэвид ушёл в отрыв от Маккиннона и Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. Канадский форвард отдал три результативные передачи в матче с «Нэшвилл Предаторз», в котором «Эдмонтон» одержал победу со счётом 3:1.

После этой игры Макдэвид набрал 114 (37 голов и 77 ассистов) очков в 68 матчах и укрепился на первом месте в списке лучших бомбардиров лиги.

Ближайшими преследователями остаются форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, у которого 109 (44+65) очков в 64 матчах, а также нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров — 106 (34+72) очков в 61 игре.

В топ-5 бомбардиров также входят форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (97 очков) и нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини (95 очков).

Макдэвид показал, как готовится к новому сезону