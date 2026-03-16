«Флорида» с Тарасовым в воротах крупно проиграла «Сиэтлу»

В ночь с 15 на 16 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Клаймэт Пледж-Арены» (Сиэтл, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей забивали Бен Майерс, Беркли Каттон, Райан Уинтертон, Каапо Какко, Бобби Макманн, а также Джейми Олексяк. У гостей авторами шайб стали Винни Хиностроза и Ээту Луостаринен. Российский голкипер Даниил Тарасов отразил 19 бросков по своим воротам.

«Сиэтл» с 71 очком вышел на восьмое место Запада, а «Флорида» с 69 баллами идёт 14-й на Востоке.

