«Флорида» с Тарасовым в воротах крупно проиграла «Сиэтлу»
В ночь с 15 на 16 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Клаймэт Пледж-Арены» (Сиэтл, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2026, понедельник. 03:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
6 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Майерс (Уинтертон, Годро) – 05:28 2:0 Каттон (Какко, Олексяк) – 11:52 2:1 Хиностроза (Канин, Боквист) – 12:07 3:1 Уинтертон (Майерс, Монтур) – 18:24 4:1 Какко (Данн, Каттон) – 23:20 5:1 Макманн (Какко, Толванен) – 50:07 (pp) 6:1 Олексяк (Макманн, Эберле) – 54:37 6:2 Луостаринен (Форслинг, Самоскевич) – 59:58
В составе победителей забивали Бен Майерс, Беркли Каттон, Райан Уинтертон, Каапо Какко, Бобби Макманн, а также Джейми Олексяк. У гостей авторами шайб стали Винни Хиностроза и Ээту Луостаринен. Российский голкипер Даниил Тарасов отразил 19 бросков по своим воротам.
«Сиэтл» с 71 очком вышел на восьмое место Запада, а «Флорида» с 69 баллами идёт 14-й на Востоке.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Комментарии
- 16 марта 2026
-
06:11
-
06:07
-
06:03
-
05:54
-
02:40
-
00:33
- 15 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:35
-
23:30
-
23:10
-
22:50
-
22:30
-
22:07
-
21:45
-
21:20
-
21:00
-
20:35
-
20:11
-
19:54
-
19:44
-
19:15
-
18:43
-
18:10
-
17:40
-
17:10
-
16:52
-
16:35
-
16:16
-
16:15
-
15:54
-
15:45
-
15:22
-
15:10