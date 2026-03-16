«Флорида» с Тарасовым в воротах крупно проиграла «Сиэтлу»

В ночь с 15 на 16 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Клаймэт Пледж-Арены» (Сиэтл, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2026, понедельник. 03:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
6 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Майерс (Уинтертон, Годро) – 05:28     2:0 Каттон (Какко, Олексяк) – 11:52     2:1 Хиностроза (Канин, Боквист) – 12:07     3:1 Уинтертон (Майерс, Монтур) – 18:24     4:1 Какко (Данн, Каттон) – 23:20     5:1 Макманн (Какко, Толванен) – 50:07 (pp)     6:1 Олексяк (Макманн, Эберле) – 54:37     6:2 Луостаринен (Форслинг, Самоскевич) – 59:58    

В составе победителей забивали Бен Майерс, Беркли Каттон, Райан Уинтертон, Каапо Какко, Бобби Макманн, а также Джейми Олексяк. У гостей авторами шайб стали Винни Хиностроза и Ээту Луостаринен. Российский голкипер Даниил Тарасов отразил 19 бросков по своим воротам.

«Сиэтл» с 71 очком вышел на восьмое место Запада, а «Флорида» с 69 баллами идёт 14-й на Востоке.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

