Владимир Тарасенко установил рекорд «Миннесоты» последних 20 лет

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» и вписал своё имя в историю.

Встреча завершилась победой «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:2. Оба гола в составе «Миннесоты» забил Тарасенко. При этом российский форвард отличился дважды за 23 секунды. Этот показатель стал вторым самым быстрым дублем одного игрока в истории клуба. Быстрее забивал только Пьер-Марк Бушар, который оформил два гола за 16 секунд 10 февраля 2006 года.

В текущем сезоне у Владимира 18 голов и 20 ассистов в 61 матче регулярки.

