Владимир Тарасенко установил рекорд «Миннесоты» последних 20 лет
Поделиться
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» и вписал своё имя в историю.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2026, понедельник. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Райлли (Маччелли, Таварес) – 21:07 0:2 Гру (Стечер, Робертсон) – 22:19 0:3 Гру – 28:18 1:3 Тарасенко (Цуккарелло, Хартман) – 44:51 2:3 Тарасенко (Хартман, Цуккарелло) – 45:14 2:4 Нис – 59:23
Встреча завершилась победой «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:2. Оба гола в составе «Миннесоты» забил Тарасенко. При этом российский форвард отличился дважды за 23 секунды. Этот показатель стал вторым самым быстрым дублем одного игрока в истории клуба. Быстрее забивал только Пьер-Марк Бушар, который оформил два гола за 16 секунд 10 февраля 2006 года.
В текущем сезоне у Владимира 18 голов и 20 ассистов в 61 матче регулярки.
Тарасенко поприветствовал болельщиков «Миннесоты»
Комментарии
- 16 марта 2026
-
07:18
-
06:45
-
06:11
-
06:07
-
06:03
-
05:54
-
02:40
-
00:33
- 15 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:35
-
23:30
-
23:10
-
22:50
-
22:30
-
22:07
-
21:45
-
21:20
-
21:00
-
20:35
-
20:11
-
19:54
-
19:44
-
19:15
-
18:43
-
18:10
-
17:40
-
17:10
-
16:52
-
16:35
-
16:16
-
16:15
-
15:54
-
15:45