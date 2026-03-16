Владимир Тарасенко установил рекорд «Миннесоты» последних 20 лет

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» и вписал своё имя в историю.

16 марта 2026, понедельник. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Райлли (Маччелли, Таварес) – 21:07     0:2 Гру (Стечер, Робертсон) – 22:19     0:3 Гру – 28:18     1:3 Тарасенко (Цуккарелло, Хартман) – 44:51     2:3 Тарасенко (Хартман, Цуккарелло) – 45:14     2:4 Нис – 59:23    

Встреча завершилась победой «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:2. Оба гола в составе «Миннесоты» забил Тарасенко. При этом российский форвард отличился дважды за 23 секунды. Этот показатель стал вторым самым быстрым дублем одного игрока в истории клуба. Быстрее забивал только Пьер-Марк Бушар, который оформил два гола за 16 секунд 10 февраля 2006 года.

В текущем сезоне у Владимира 18 голов и 20 ассистов в 61 матче регулярки.

Тарасенко поприветствовал болельщиков «Миннесоты»

