Владимир Тарасенко стал 16-м игроком из России с 700 очками в НХЛ

Владимир Тарасенко стал 16-м игроком из России с 700 очками в НХЛ
В ночь на 16 марта мск в рамках регулярного чемпионата НХЛ состоялся матч «Миннесота Уайлд» — «Торонто Мэйпл Лифс», который завершился победой «Мэйпл Лифс» со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2026, понедельник. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Райлли (Маччелли, Таварес) – 21:07     0:2 Гру (Стечер, Робертсон) – 22:19     0:3 Гру – 28:18     1:3 Тарасенко (Цуккарелло, Хартман) – 44:51     2:3 Тарасенко (Хартман, Цуккарелло) – 45:14     2:4 Нис – 59:23    

Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко оформил дубль, доведя свой показатель до 700 (322+378) очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Тарасенко стал 16-м российским хоккеистом, которому удалось достичь этой отметки.

Напомним, российский форвард отличился дважды за 23 секунды. Этот показатель стал вторым самым быстрым дублем одного игрока в истории клуба. В текущем сезоне у Владимира 18 голов и 20 ассистов в 61 матче регулярки.

Тарасенко поприветствовал болельщиков «Миннесоты»

