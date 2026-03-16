Владимир Тарасенко стал 16-м игроком из России с 700 очками в НХЛ
Поделиться
В ночь на 16 марта мск в рамках регулярного чемпионата НХЛ состоялся матч «Миннесота Уайлд» — «Торонто Мэйпл Лифс», который завершился победой «Мэйпл Лифс» со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2026, понедельник. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Райлли (Маччелли, Таварес) – 21:07 0:2 Гру (Стечер, Робертсон) – 22:19 0:3 Гру – 28:18 1:3 Тарасенко (Цуккарелло, Хартман) – 44:51 2:3 Тарасенко (Хартман, Цуккарелло) – 45:14 2:4 Нис – 59:23
Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко оформил дубль, доведя свой показатель до 700 (322+378) очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Тарасенко стал 16-м российским хоккеистом, которому удалось достичь этой отметки.
Напомним, российский форвард отличился дважды за 23 секунды. Этот показатель стал вторым самым быстрым дублем одного игрока в истории клуба. В текущем сезоне у Владимира 18 голов и 20 ассистов в 61 матче регулярки.
Тарасенко поприветствовал болельщиков «Миннесоты»
Комментарии
- 16 марта 2026
-
07:50
-
07:18
-
06:45
-
06:11
-
06:07
-
06:03
-
05:54
-
02:40
-
00:33
- 15 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:35
-
23:30
-
23:10
-
22:50
-
22:30
-
22:07
-
21:45
-
21:20
-
21:00
-
20:35
-
20:11
-
19:54
-
19:44
-
19:15
-
18:43
-
18:10
-
17:40
-
17:10
-
16:52
-
16:35
-
16:16
-
16:15
-
15:54