Владимир Тарасенко стал 16-м игроком из России с 700 очками в НХЛ

В ночь на 16 марта мск в рамках регулярного чемпионата НХЛ состоялся матч «Миннесота Уайлд» — «Торонто Мэйпл Лифс», который завершился победой «Мэйпл Лифс» со счётом 4:2.

Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко оформил дубль, доведя свой показатель до 700 (322+378) очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Тарасенко стал 16-м российским хоккеистом, которому удалось достичь этой отметки.

Напомним, российский форвард отличился дважды за 23 секунды. Этот показатель стал вторым самым быстрым дублем одного игрока в истории клуба. В текущем сезоне у Владимира 18 голов и 20 ассистов в 61 матче регулярки.

Тарасенко поприветствовал болельщиков «Миннесоты»