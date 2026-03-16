Макдэвид сравнялся с Троттье по числу матчей с 3+ ассистами в истории НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отдал три результативные передачи в матче с «Нэшвилл Предаторз», в котором «Эдмонтон» одержал победу со счётом 3:1 и улучшил своё положение в списке лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги по числу матчей с тремя ассистами.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, после этой игры у Макдэвида стал 61 матч, где он набрал три и более передачи. Звёздный канадец находится в рейтинге по данному показателю в истории НХЛ на девятом месте, которое разделяет с Брайаном Троттье. Следующий в данном рейтинге показатель в 64 игры разделили Рэй Бурк и Марк Мессье.
Рекордсменом по данному показателю является легендарный Уэйн Гретцки. В его активе 224 таких матча. Далее в рейтинге последовательно расположились Марио Лемье (108), Пол Коффи (82), Адам Оутс (71), Сидни Кросби (67) и Рон Фрэнсис (65).
Макдэвид показал, как готовится к новому сезону
- 16 марта 2026
-
07:18
-
06:45
-
06:11
-
06:07
-
06:03
-
05:54
-
02:40
-
00:33
- 15 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:35
-
23:30
-
23:10
-
22:50
-
22:30
-
22:07
-
21:45
-
21:20
-
21:00
-
20:35
-
20:11
-
19:54
-
19:44
-
19:15
-
18:43
-
18:10
-
17:40
-
17:10
-
16:52
-
16:35
-
16:16
-
16:15
-
15:54
-
15:45