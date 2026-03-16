Макдэвид сравнялся с Троттье по числу матчей с 3+ ассистами в истории НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отдал три результативные передачи в матче с «Нэшвилл Предаторз», в котором «Эдмонтон» одержал победу со счётом 3:1 и улучшил своё положение в списке лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги по числу матчей с тремя ассистами.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2026, понедельник. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 03:12 (pp)     2:0 Савуа (Макдэвид, Экхольм) – 22:32     2:1 Свечков (Хаг, Бэррон) – 44:52     3:1 Хайман (Макдэвид) – 58:53    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, после этой игры у Макдэвида стал 61 матч, где он набрал три и более передачи. Звёздный канадец находится в рейтинге по данному показателю в истории НХЛ на девятом месте, которое разделяет с Брайаном Троттье. Следующий в данном рейтинге показатель в 64 игры разделили Рэй Бурк и Марк Мессье.

Рекордсменом по данному показателю является легендарный Уэйн Гретцки. В его активе 224 таких матча. Далее в рейтинге последовательно расположились Марио Лемье (108), Пол Коффи (82), Адам Оутс (71), Сидни Кросби (67) и Рон Фрэнсис (65).

