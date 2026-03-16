Результаты матчей НХЛ на 16 марта 2026 года

В ночь на 16 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Виннипег Джетс» – «Сент-Луис Блюз» — 3:2;

«Оттава Сенаторз» – «Сан-Хосе Шаркс» — 7:4;

«Монреаль Канадиенс» – «Анахайм Дакс» — 3:4;

«Миннесота Уайлд» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:4;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Нэшвилл Предаторз» — 3:2;

«Сиэтл Кракен» – «Флорида Пантерз» — 6:2.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 90 очками после 66 матчей возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 97 очками после 65 игр. Регулярный чемпионат НХЛ завершится 17 апреля.