Леон Драйзайтль получил травму и не смог завершить матч с «Нэшвиллом»

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (3:1) и не смог продолжить встречу после первого периода.

На четвёртой минуте немецкий нападающий открыл счёт в матче, реализовав большинство. В конце своей следующей смены Драйзайтль получил повреждение после силового приёма форварда «Предаторз» Оззи Висблатта у борта. Всего в матче немец провёл чуть больше трёх минут и не выходил на площадку после первого периода. Главный тренер «Ойлерз» Крис Ноблох после игры сказал, что травма, скорее всего, не является серьёзной.

На счету Драйзайтля 97 очков в 65 играх в текущем сезоне — 35 голов и 62 результативные передачи.