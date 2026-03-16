Леон Драйзайтль получил травму и не смог завершить матч с «Нэшвиллом»
Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (3:1) и не смог продолжить встречу после первого периода.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2026, понедельник. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 03:12 (pp) 2:0 Савуа (Макдэвид, Экхольм) – 22:32 2:1 Свечков (Хаг, Бэррон) – 44:52 3:1 Хайман (Макдэвид) – 58:53
На четвёртой минуте немецкий нападающий открыл счёт в матче, реализовав большинство. В конце своей следующей смены Драйзайтль получил повреждение после силового приёма форварда «Предаторз» Оззи Висблатта у борта. Всего в матче немец провёл чуть больше трёх минут и не выходил на площадку после первого периода. Главный тренер «Ойлерз» Крис Ноблох после игры сказал, что травма, скорее всего, не является серьёзной.
На счету Драйзайтля 97 очков в 65 играх в текущем сезоне — 35 голов и 62 результативные передачи.
