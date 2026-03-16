Показать ещё Все новости
Василий Подколзин подрался с игроком «Нэшвилла», заступившись за Драйзайтля

Василий Подколзин подрался с игроком «Нэшвилла», заступившись за Драйзайтля
Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин подрался с защитником «Нэшвилл Предаторз» Николасом Хагом.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2026, понедельник. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 03:12 (pp)     2:0 Савуа (Макдэвид, Экхольм) – 22:32     2:1 Свечков (Хаг, Бэррон) – 44:52     3:1 Хайман (Макдэвид) – 58:53    

Россиянин заступился за партнёра по команде Леона Драйзайтля, который получил травму после силового приёма Оззи Висблатта и не смог продолжить встречу. Россиянин вызвал форварда «Предаторз» на бой, но за своего партнёра по команде вступился более опытный и габаритный Хаг.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Подколзин подрался в четвёртый раз в текущем сезоне. На счету российского нападающего 30 очков в 68 играх при показателе полезности «+16». Подколзин забросил 15 шайб и отдал 15 результативных передач.

