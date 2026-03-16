Василий Подколзин подрался с игроком «Нэшвилла», заступившись за Драйзайтля

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин подрался с защитником «Нэшвилл Предаторз» Николасом Хагом.

Россиянин заступился за партнёра по команде Леона Драйзайтля, который получил травму после силового приёма Оззи Висблатта и не смог продолжить встречу. Россиянин вызвал форварда «Предаторз» на бой, но за своего партнёра по команде вступился более опытный и габаритный Хаг.

Подколзин подрался в четвёртый раз в текущем сезоне. На счету российского нападающего 30 очков в 68 играх при показателе полезности «+16». Подколзин забросил 15 шайб и отдал 15 результативных передач.