Василий Подколзин подрался с игроком «Нэшвилла», заступившись за Драйзайтля
Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин подрался с защитником «Нэшвилл Предаторз» Николасом Хагом.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2026, понедельник. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 03:12 (pp) 2:0 Савуа (Макдэвид, Экхольм) – 22:32 2:1 Свечков (Хаг, Бэррон) – 44:52 3:1 Хайман (Макдэвид) – 58:53
Россиянин заступился за партнёра по команде Леона Драйзайтля, который получил травму после силового приёма Оззи Висблатта и не смог продолжить встречу. Россиянин вызвал форварда «Предаторз» на бой, но за своего партнёра по команде вступился более опытный и габаритный Хаг.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Подколзин подрался в четвёртый раз в текущем сезоне. На счету российского нападающего 30 очков в 68 играх при показателе полезности «+16». Подколзин забросил 15 шайб и отдал 15 результативных передач.
