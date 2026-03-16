Расписание матчей ВХЛ на 16 марта 2026 года

Сегодня, 16 марта, пройдут 11 матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 16 марта 2026 года (время — московское):

15:00. «Металлург» – ХК «Норильск»;

17:00. «Молот»– «Горняк-УГМК».

17:00. «Торос» – «Южный Урал»;

17:30. «Кристалл» – «Химик».

17:30. «Ижсталь» – «Магнитка»;

18:00. ЦСК ВВС – «Югра».

18:30. «Барс» – «Рубин»;

18:30. «Нефтяник» – «Омские Крылья».

19:00. «Олимпия» – «Челмет»;

19:00. «Челны» – «Зауралье»;

19:00. «Дизель» – «Звезда».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 104 очка в 61 матче. Второе место занимает «Югра» с 99 очками после 61 встречи. Тройку замыкает «Нефтяник» (93 очка в 60 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.