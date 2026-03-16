Расписание матчей МХЛ на 16 марта 2026 года

Сегодня, 16 марта, пройдут три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

17:30. «Тюменский Легион» – «Омские Ястребы»;

19:00. «Красная Машина-Юниор» – «Академия СКА»;

19:00. «Динамо-Шинник» – МХК «Динамо» М;

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» со 101 очком после 58 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 80 очков после 55 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.