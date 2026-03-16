Рейтинг тренеров КХЛ: Ларионов на первом месте, Козырев проваливает конец регулярки

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе. Отметим, что в рейтинг в качестве главного тренера «Спартака» возвращается Алексей Жамнов.

Место Тренер Клуб 1 (5) Игорь Ларионов СКА 2 (1) Николай Заварухин «Автомобилист» 3 (4) Андрей Разин «Металлург» 4 (3) Ги Буше «Авангард» 5 (2) Боб Хартли «Локомотив» 6 (9) Игорь Никитин ЦСКА 7 (14) Вячеслав Козлов «Динамо» М 8 (10) Анвар Гатиятулин «Ак Барс» 9 (13) Игорь Гришин «Нефтехимик» 10 (7) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 11 (8) Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 12 (6) Андрей Козырев «Северсталь» 13 (-) Алексей Жамнов «Спартак» 14 (15) Ярослав Люзенков «Сибирь» 15 (11) Александр Андриевский «Амур» 16 (16) Евгений Корешков «Трактор» 17 (17) Алексей Исаков «Торпедо» 18 (21) Михаил Кравец «Барыс» 19 (20) Олег Браташ «Адмирал» 20 (19) Павел Десятков «Лада» 21 (18) Дмитрий Михайлов ХК «Сочи» 22 (22) Митч Лав «Шанхайские Драконы»