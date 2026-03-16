Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рейтинг тренеров КХЛ: Ларионов на первом месте, Козырев проваливает конец регулярки

Рейтинг тренеров КХЛ: Ларионов на первом месте, Козырев проваливает конец регулярки
Комментарии

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе. Отметим, что в рейтинг в качестве главного тренера «Спартака» возвращается Алексей Жамнов.

МестоТренерКлуб
1 (5)Игорь ЛарионовСКА
2 (1)Николай Заварухин«Автомобилист»
3 (4)Андрей Разин«Металлург»
4 (3)Ги Буше«Авангард»
5 (2)Боб Хартли«Локомотив»
6 (9)Игорь НикитинЦСКА
7 (14)Вячеслав Козлов«Динамо» М
8 (10)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
9 (13)Игорь Гришин«Нефтехимик»
10 (7)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
11 (8)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
12 (6)Андрей Козырев«Северсталь»
13 (-)Алексей Жамнов«Спартак»
14 (15)Ярослав Люзенков«Сибирь»
15 (11)Александр Андриевский«Амур»
16 (16)Евгений Корешков«Трактор»
17 (17)Алексей Исаков«Торпедо»
18 (21)Михаил Кравец«Барыс»
19 (20)Олег Браташ«Адмирал»
20 (19)Павел Десятков«Лада»
21 (18)Дмитрий МихайловХК «Сочи»
22 (22)Митч Лав«Шанхайские Драконы»
«Планку подняли — планку держим». Ларионов со СКА больше не мальчики для битья
«Планку подняли — планку держим». Ларионов со СКА больше не мальчики для битья
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android