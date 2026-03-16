Главный тренер «Эдмонтона» рассказал о состоянии Драйзайтля, получившего травму

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох рассказал о состоянии нападающего Леона Драйзайтля, получившего травму в матче с «Нэшвилл Предаторз» (3:1). Немец получил повреждение после силового приёма форварда «Предаторз» Оззи Висблатта у борта в начале первого периода.

«Он чувствовал себя неважно. После столкновения его осмотрели, и он чувствовал, что может играть дальше. Медицинский персонал осмотрел его и разрешил ему попробовать продолжить матч. Он вышел на лёд, но чувствовал себя не совсем хорошо. Тот факт, что медицинский персонал сказал, что всё не так уж плохо и нет никаких тревожных сигналов, говорит мне о том, что травма не должна быть очень серьёзной. Возможно, потребуется некоторое время на отдых, но мы узнаем позже», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.