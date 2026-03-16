«Это было впечатляюще». Кенневилль — о дебюте Джона Карлсона за «Анахайм»
Главный тренер «Анахайм Дакс» Джоэль Кенневилль оценил дебютный матч защитника Джона Карлсона после обмена из «Вашингтон Кэпиталз». Игрок обороны провёл на льду 22.59 и завершил матч с «Монреаль Канадиенс» (4:3) с показателем полезности «+1».
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2026, понедельник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Карлссон (Крайдер, Терри) – 07:46 0:2 Карлссон (Лакомб, Терри) – 20:27 1:2 Ньюхук (Хатсон) – 21:33 2:2 Кофилд (Добсон, Судзуки) – 22:33 3:2 Судзуки (Слафковски, Андерсон) – 33:06 3:3 Терри (Крайдер, Карлссон) – 35:39 3:4 Готье (Вьель, Пилинг) – 57:30
«Он выглядел как жеребец. Вау, какая игра! Это было впечатляюще. Я имею в виду, что, только придя в нашу команду, он выглядел так, будто играл здесь всю свою карьеру. А ещё он собранный, терпеливый, хорошо понимает игру и помогает многим ребятам в каждой смене. Я не могу достаточно высоко оценить то, что мы только что увидели в одной игре от него», — цитирует Кенневилля пресс-служба клуба.
