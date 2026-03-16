«Это было впечатляюще». Кенневилль — о дебюте Джона Карлсона за «Анахайм»

Главный тренер «Анахайм Дакс» Джоэль Кенневилль оценил дебютный матч защитника Джона Карлсона после обмена из «Вашингтон Кэпиталз». Игрок обороны провёл на льду 22.59 и завершил матч с «Монреаль Канадиенс» (4:3) с показателем полезности «+1».

«Он выглядел как жеребец. Вау, какая игра! Это было впечатляюще. Я имею в виду, что, только придя в нашу команду, он выглядел так, будто играл здесь всю свою карьеру. А ещё он собранный, терпеливый, хорошо понимает игру и помогает многим ребятам в каждой смене. Я не могу достаточно высоко оценить то, что мы только что увидели в одной игре от него», — цитирует Кенневилля пресс-служба клуба.