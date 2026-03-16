Свечков — о матче с «Эдмонтоном»: в третьем периоде «Нэшвилл» должен был забивать больше

Российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Фёдор Свечков прокомментировал поражение в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (1:3). Россиянин отметился голом в третьем периоде и сократил отставание в счёте до минимума.

«Думаю, у нас был медленный старт матча, а затем мы немного набрали обороты, много играли в большинстве и меньшинстве в игре, где нужно использовать свои шансы. Думаю, это, вероятно, и было ключом к победе. Мы провели очень хороший третий период и должны были забить больше одного гола, но нам временами не везло», — цитирует Свечкова пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Свечков набрал 13 (3+10) очков в 54 матчах.