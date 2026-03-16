Андрей Назаров объяснил, почему КХЛ не нужно брать пример с НХЛ

Известный тренер Андрей Назаров оценил концовку регулярного чемпионата КХЛ и заявил, что лиге не нужно брать пример с НХЛ.

«До конца регулярного чемпионата КХЛ остались считанные дни. Хорошо, что небольшие интриги всё же остались, поэтому болельщикам есть за чем понаблюдать и на кого посмотреть. Да и команды явно не доигрывают сезон: каждый день мы видим матчи с яркими сюжетами и непредсказуемым результатом. Значит, конкуренция в лиге растёт, а сама КХЛ продолжает держать уровень и статус лучшего хоккейного турнира Европы.

КХЛ нужно продолжать идти своим путём, не нужно ничего копировать с НХЛ. У нас есть своё замечательное федеральное спортивное телевидение, яркие спортивные СМИ и выдающиеся обозреватели. Всё это лишь увеличивает авторитет лиги и укрепляет его. Знаете, в Америке, где я в своё время жил и играл, очень популярна карточная игра Texas hold'em, где вся суть — обмануть соперника, выставив себя в лучшем виде, не делая вид, что ты блефуешь. У нас же вся суть — поддержать людей, помочь им объединиться. И хоккей в этом плане действительно является национальным видом спорта, на который можно и нужно равняться», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

