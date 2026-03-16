Защитник «Локомотива» Черепанов дисквалифицирован на три матча за контакт с арбитром

Защитник «Локомотива» Никита Черепанов дисквалифицирован на три матча за контакт с линейным арбитром, сообщает пресс-служба лиги.

«Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Динамо» Мн – «Локомотив» и принял решение наложить на защитника «Локомотива» Никиту Черепанова наказание по п.1.27. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении Судьи), дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Черепанов сразу после вбрасывания включился в борьбу за шайбу и подсёк ногой линейного судью, который упал на лёд. Напомним, ранее КХЛ дисквалифицировала защитника московского «Динамо» Артёма Сергеева за подобный контакт с линейным судьёй.

