«Спартак» сыграет с «Динамо» в ретроформе, посвящённой 50-летию чемпионства красно-белых, сообщает пресс-служба клуба. Перед матчем пройдёт церемония чествования чемпионов 1976 года в составе «Спартака». Матч пройдёт сегодня, 16 марта, в Москве на стадионе «Мегаспорт» и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Наш предстоящий матч с московским «Динамо» будет посвящён 50-летию исторического чемпионства «Спартака» – мы приглашаем всех болельщиков самой народной команды поздравить ветеранов нашего клуба на старейшем дерби отечественного хоккея! Давайте все вместе воссоздадим атмосферу 1970-х, приходите на игру по моде того времени! Станьте частью великой истории ХК «Спартак» Москва, сделаем всё для победы в важнейшем матче», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.