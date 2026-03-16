КХЛ определила лучших игроков 26-й недели сезона-2025/2026

КХЛ определила лучших игроков 26-й недели сезона-2025/2026
Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 26-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём впервые в карьере признан Никита Бояркин («Барыс»), одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надёжности 0,5 и 98,48% отражённых бросков. В матче с «Амуром» (3:0) Бояркин сыграл «на ноль».

Лучшим защитником признан Даниил Пыленков («Динамо» Москва), набравший 6 (1+5) очков в трёх играх недели с показателем полезности «+1».

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Максим Шалунов («Локомотив»), набравший 6 (5+1) очков в четырёх матчах недели с показателем полезности «+2».

Лучшим новичком признан нападающий Александр Жаровский («Салават Юлаев»), набравший 2 (1+1) очка в трёх играх недели с показателем полезности «+1».

