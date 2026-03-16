«Сибирь» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 15:30 мск

Сегодня, 16 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Новосибирске состоится встреча между местной «Сибирью» и ЦСКА. Матч на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первой встрече в начале сезона армейцы одержали убедительную домашнюю победу со счётом 4:0.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги ЦСКА провёл 66 игр, в которых набрал 82 очка, и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 63 очками после 65 матчей находится на восьмой строчке Востока.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.