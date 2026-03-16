Вайсфельд разобрал наказания Сергеева и Черепанова за физический контакт с судьями в КХЛ

Известный хоккейный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд поддержал решение КХЛ дисквалифицировать на три матча защитника «Локомотива» Никиту Черепанова за контакт с линейным арбитром. Ранее аналогичное наказание получил защитник московского «Динамо» Артём Сергеев.

«Я считаю, что это правильное решение. Удивился, что Черепанова не удалили, когда это случилось. Для меня моменты с Сергеевым и Черепановым — одинаковые.

Бывает, что происходят случайные столкновения с судьями, это понятно. Основной аргумент здесь заключается в том, что судья не видел игрока, а игрок судью видел и ничего не сделал, чтобы избежать столкновения. Я далёк от мысли, что Сергеев и Черепанов делали это умышленно, ни в коем случае. Просто оба игрока действовали неаккуратно, а это наказуемо», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Черепанов избежал наказания по ходу матча и был дисквалифицирован позднее.

