Защитник «Автомобилиста» рассказал, как найти мотивацию на матч с «Металлургом»

Защитник «Автомобилиста» рассказал, как найти мотивацию на матч с «Металлургом»
Защитник «Автомобилиста» Ярослав Бусыгин высказался о предстоящем матче с «Металлургом», который станет заключительным между этими командами в текущем регулярном сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Это заключительная выездная серия регулярного чемпионата, мы должны хорошо её начать. «Металлург» — хороший соперник, с которым всегда интересно играть. Конечно, хочется победить.

— Результат игры уже не имеет для команды большого турнирного значения. Как в таких матчах находить мотивацию и что происходит в них на первом плане?
— Я бы не сказал, что тяжело искать мотивацию. Это всё-таки наше любимое дело. Мы должны выйти и, несмотря на турнирное положение, выложиться по максимуму. Плюс это финишная прямая перед плей-офф, и это хорошая подготовка к матчам на вылет, тем более когда играешь с таким значительным соперником.

— На что нужно сделать упор в предстоящих матчах, чтобы подготовиться к плей-офф?
— Перед плей-офф самое главное — играть правильно – меньше удаляться, меньше делать ненужные ошибки. В предстоящих трёх матчах нужно играть правильно, и это всё перенесётся в плей-офф, — цитирует Бусыгина пресс-служба клуба.

ЦСКА станет вторым на Западе, «Ак Барсу» играть с «Трактором»? Расклады перед плей-офф КХЛ
