«Трактор» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 16 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится встреча между местным «Трактором» и СКА. Матч на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первой встрече в начале сезона армейцы одержали убедительную домашнюю победу со счётом 5:2.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА провёл 65 игр, в которых набрал 79 очков, и расположился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 69 очками после 65 матчей находится на шестой строчке Востока.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.