«Металлург» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 16 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Магнитогорске состоится встреча между местным «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Матч на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет заключительная шестая игра между командами в текущей регулярке. В сезонной серии магнитогорцы ведут со счётом 3-2.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Металлург» провёл 65 игр, в которых набрал 103 очка, и расположился на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 82 очками после 65 матчей находится на четвёртой строчке Востока.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.