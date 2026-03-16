Плющев: переизбрание Третьяка — формальное событие, от ФХР сейчас мало что зависит

Заслуженный тренер России Владимир Плющев назвал переизбрание Владислава Третьяка президентом ФХР формальным событием. Бывший вратарь сборной СССР и ЦСКА руководит федерацией с 2006 года. Сборные России всех возрастов отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ с весны 2022 года.

– Владимир Анатольевич, тема недели?
– Ну какие тут могут быть вопросы – переизбрание президента ФХР [Владислава Третьяка] на новый срок. По свежим следам мне постоянно звонила пресса, было много интервью, назвал это событие формальным.

– Почему именно таким?
– А в нынешней ситуации в мировом хоккее от ФХР мало что зависит. Вопрос нашего отстранения от международных турниров густо замешан на политике. В хоккее он для нас особенно острый, поскольку на ведущих ролях в ИИХФ – именно русофобские страны. Швеция, Финляндия, Франция, прибалтийские «державы» и так далее. Исполнительный человек из ФХР (Дмитрий Курбатов. – Прим. «Чемпионата») уже сказал, что первую часть марлезонского балета мы уже проиграли – это дело вратаря Федотова. Федерация даже хочет заплатить в ИИХФ штраф, но та деньги вроде бы не принимает. Нелепая история. То есть мы для ИИХФ никто и звать нас никак. Практически тупиковая ситуация, которая говорит о многом, – цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

Матч «Трактор» — СКА 16 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
