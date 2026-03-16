«Трактор» — СКА: составы команд на матч КХЛ-2025/2026

Сегодня, 16 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится встреча между местным «Трактором» и СКА. Матч на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны составы команд.

Фото: «Трактор»

Фото: СКА

Это будет вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первой встрече в начале сезона армейцы одержали убедительную домашнюю победу со счётом 5:2.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА провёл 65 игр, в которых набрал 79 очков, и расположился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 69 очками после 65 матчей находится на шестой строчке Востока.