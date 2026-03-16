В хоккейном клубе «Динамо» Минск поздравили Арину Соболенко с титулом в Индиан-Уэллсе

Генеральный директор хоккейного клуба «Динамо» Минск Артём Каркоцкий поздравил Арину Соболенко с победой на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

«Дорогая Арина! От лица клуба и от себя лично сердечно поздравляю тебя с блистательной победой на одном из крупнейших турниров сезона. Ты – пример силы характера, целеустремлённости и высокого спортивного мастерства, которыми гордится вся Беларусь. Желаю здоровья, новых трофеев и уверенности в каждом следующем состязании. Пусть вдохновение и воля к победе всегда ведёт тебя вперёд!» — цитирует Каркоцкого пресс-служба минского клуба.

Для Соболенко титул в Индиан-Уэллсе стал вторым в сезоне и 23-м в карьере. Белорусская спортсменка также в 10-й раз выиграла «тысячник».