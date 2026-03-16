Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид: решения Департамента безопасности игроков НХЛ вызывают много вопросов

Комментарии

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поставил под сомнение некоторые решения Департамента безопасности игроков НХЛ. Ранее капитан «Анахайм Дакс» Радко Гудас получил пятиматчевую дисквалификацию за силовой приём против нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса, завершившего сезон из-за тяжёлой травмы. Представители игрока и клуба остались недовольны и посчитали такое наказание защитника «Дакс» слишком мягким.

«Если каждый раз в случае дисквалификации возникают жалобы на решения Департамента, почему бы не пересмотреть процесс их принятия? Нужно выяснить, есть ли лучший способ убедиться в том, что все стороны будут довольны. Сейчас решения вызывают много недовольства. При этом обеспечение безопасности игроков – непростая задача, и я думаю, что сотрудники департамента делают всё возможное», – цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android