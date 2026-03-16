Макдэвид: решения Департамента безопасности игроков НХЛ вызывают много вопросов

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поставил под сомнение некоторые решения Департамента безопасности игроков НХЛ. Ранее капитан «Анахайм Дакс» Радко Гудас получил пятиматчевую дисквалификацию за силовой приём против нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса, завершившего сезон из-за тяжёлой травмы. Представители игрока и клуба остались недовольны и посчитали такое наказание защитника «Дакс» слишком мягким.

«Если каждый раз в случае дисквалификации возникают жалобы на решения Департамента, почему бы не пересмотреть процесс их принятия? Нужно выяснить, есть ли лучший способ убедиться в том, что все стороны будут довольны. Сейчас решения вызывают много недовольства. При этом обеспечение безопасности игроков – непростая задача, и я думаю, что сотрудники департамента делают всё возможное», – цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.