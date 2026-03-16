«Ребята делали мне отличные передачи». Тарасенко — о дубле в ворота «Торонто»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко прокомментировал поражение в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:4). Оба гола в составе «Миннесоты» забил Тарасенко. При этом российский форвард отличился дважды за 23 секунды на старте третьего периода.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2026, понедельник. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Райлли (Маччелли, Таварес) – 21:07     0:2 Гру (Стечер, Робертсон) – 22:19     0:3 Гру – 28:18     1:3 Тарасенко (Цуккарелло, Хартман) – 44:51     2:3 Тарасенко (Хартман, Цуккарелло) – 45:14     2:4 Нис – 59:23    

«Мы хорошо прессинговали соперника в третьем периоде. Ребята разыгрывали хорошие моменты, а некоторые, возможно, были немного рискованные, но мы проигрывали с разницей в три гола и пытались создавать моменты. И ребята делали мне хорошие передачи», — цитирует Тарасенко пресс-служба клуба.

Быстрее в клубной истории дубль оформлял только Пьер-Марк Бушар, который забил два гола за 16 секунд 10 февраля 2006 года. В текущем сезоне у Владимира 18 голов и 20 ассистов в 61 матче регулярки.

