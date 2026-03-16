Алексей Емелин — о работе тренером: не понимаю формулировку «убить в себе игрока»

Чемпион мира, бывший защитник клубов НХЛ Алексей Емелин рассказал о работе помощником Павла Десяткова в «Ладе». Это первый тренерский опыт у 39-летнего экс-игрока.

– Как бы вы охарактеризовали первый месяц работы в тренерском штабе?

– Очень много нового. От игры к игре появляются разные нюансы – и на этом учишься. Плюс мне подсказывают Павел Десятков, Максим Смельницкий. Идёт постоянная работа, и подводить итоги сейчас рано – слишком многое для меня в новинку.

– Ожидания от тренерской работы оправдываются?

– В целом я это предполагал, но, будучи игроком, никогда не вникал так глубоко. Очень много времени уходит на работу с видео. Аналитической работы действительно много: приходится просматривать большое количество матчей, очень подробно разбирать прошедшие игры, чтобы самому лучше понимать происходящее и затем подсказывать игрокам.

– Существует мнение, что, чтобы стать тренером, нужно «убить в себе игрока». Вы согласны с этим?

– Я не совсем понимаю эту формулировку. Что значит «убить игрока»? На мой взгляд, игровой опыт скорее помогает. Он подсказывает какие-то нюансы, мелочи. Да, иногда эмоции захлёстывают во время матча, и их приходится притуплять, чтобы не терять нить игры. Тренеру нужно не только следить за матчем, но и координировать действия защитников, – цитирует Емелина Sports.ru.

В КХЛ Алексей провёл 486 матчей за «Ак Барс», «Авангард», минское «Динамо» и «Спартак», набрал 137 (39+98) очков, показатель полезности – «+33». Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» и «Авангарда».