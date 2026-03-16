«Нас будут жарить на сковородке!» Плющев — о возможном сценарии возвращения России на ЧМ

«Нас будут жарить на сковородке!» Плющев — о возможном сценарии возвращения России на ЧМ
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о том, что будет после снятия ограничений с национальной команды на участие в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ.

«Надеюсь, что в мировой политике ситуация всё-таки всерьёз изменится – и нас реально начнут возвращать на мировую арену. Но вот тут, опасаюсь, именно у хоккея начнутся самые большие проблемы. Российских игроков НХЛ ИИХФ, подозреваю, согласится вернуть. А вот над игроками КХЛ, судя по всему, с радостью начнёт издеваться.

После решения лиги выйти из-под юрисдикции ИИХФ игроки КХЛ для международной федерации не имеют никакого статуса. Соответственно, на них нет страховок, и они не могут быть допущены до международных турниров. Дальнейшее – понятно. Начнётся затяжная возня, КХЛ будет говорить одно, ИИХФ – другое, а козиолсы – раздувать пожар. Причём в такой ситуации в сборную России показательно разрешат заявлять только игроков НХЛ. Если их не хватит, придётся вызывать хоккеистов из ВХЛ, которая не относится к вертикали КХЛ. Нас будут жарить на сковородке!» – цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

