Селебрини — третий тинейджер в истории НХЛ по скорости набора 60 передач за сезон

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (4:7). В истории НХЛ только два игрока в возрасте до 20 лет быстрее достигли отметки 60 результативных передач за сезон.

На счету 19-летнего канадца стало 95 (35+60) очков в 65 играх в текущем сезоне. Быстрее до этой отметки среди тинейджеров добирались лишь Сидни Кросби (сезон-2006/2007, «Питтсбург», 50 игр) и Уэйн Гретцки (сезон-1979/1980, «Эдмонтон», 56).

В истории «Шаркс» быстрее Селебрини до этой отметки добирались только Джо Торнтон (сезон-2006/2007 – 59 игр, 2009/2010 – 63) и Эрик Карлссон (сезон-2022/23 – 63). Селебрини занимает пятое место в гонке бомбардиров текущего сезона.