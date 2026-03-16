Селебрини — третий тинейджер в истории НХЛ по скорости набора 60 передач за сезон

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (4:7). В истории НХЛ только два игрока в возрасте до 20 лет быстрее достигли отметки 60 результативных передач за сезон.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2026, понедельник. 00:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
7 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Ферраро (Мухамадуллин) – 04:05     1:1 Батерсон – 07:33 (pp)     1:2 Тоффоли (Ферраро, Мухамадуллин) – 14:43     2:2 Фёгеле (Амадио) – 24:31     2:3 Граф (Селебрини, Дикинсон) – 30:46     3:3 Зеттерлунд (Спенс) – 33:40 (pp)     4:3 Клевен (Зеттерлунд, Фёгеле) – 34:45     4:4 Миса (Тоффоли, Деарне) – 43:28     5:4 Батерсон (Зуб, Жиру) – 53:08     6:4 Козенс (Ткачук) – 54:50     7:4 Ткачук (Амадио, Зуб) – 57:43    

На счету 19-летнего канадца стало 95 (35+60) очков в 65 играх в текущем сезоне. Быстрее до этой отметки среди тинейджеров добирались лишь Сидни Кросби (сезон-2006/2007, «Питтсбург», 50 игр) и Уэйн Гретцки (сезон-1979/1980, «Эдмонтон», 56).

В истории «Шаркс» быстрее Селебрини до этой отметки добирались только Джо Торнтон (сезон-2006/2007 – 59 игр, 2009/2010 – 63) и Эрик Карлссон (сезон-2022/23 – 63). Селебрини занимает пятое место в гонке бомбардиров текущего сезона.

