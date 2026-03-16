«Спартак» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 16 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между московскими «Спартаком» и «Динамо». Матч на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет шестая игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. Красно-белые победили дважды (4:2, 5:3) и трижды проиграли (0:5, 0:1, 2:3).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Спартак» провёл 65 игр, в которых набрал 76 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 79 очками после 65 матчей находится на седьмой строчке Запада.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.